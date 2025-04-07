Trabzonspor, öne geçtiği maçlarda puan kaybı yaşadı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon skorda öne geçtiği 8 maçta üstünlüğünü koruyamayıp önemli puan kayıpları yaşadı.
Ligde 30. hafta sonunda 9 galibiyet, 9 beraberlik, 10 mağlubiyet ile 36 puan toplayıp 11. sırada yer alan bordo-mavililer, arzu etmediği bir sezon yaşıyor.
Karadeniz ekibi, skor üstünlüğü sağladığı 8 karşılaşmada 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 22 puan kaybetti.
- 5 büyük maçta üstünlüğünü koruyamadı
Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında bu sezon oynadığı 5 maç içerisinde de öne geçmesine rağmen avantajını koruyamadı.
Bordo-mavililer, bu maçlarda 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 14 puan kaybetti.
Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalırken siyah-beyazlı takıma deplasmanda 2-1 kaybetti. Fenerbahçe'ye evinde 3-2, deplasmanda 4-1 mağlup olan Trabzonspor, Galatasaray'a da 4-3 yenildi.
- Öne geçtiği 8 maç
Trabzonspor, sahasında oynadığı Beşiktaş maçında 17. dakikada Okay Yokuşlu'nun attığı golle 1-0 öne geçerken 39. dakikada Gedson Fernandes skora dengeyi getirdi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
Fenerbahçe'yi konuk eden bordo-mavililer, 1-0 geriye düştüğü maçta 59 ve 67. dakikada Simon Banza'nın golleriyle 2-1 öne geçse de 75. dakikada Dzeko, 90+12. dakikada Amrabat'ın golleriyle 3-2 mağlup oldu.
Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında da 81. dakikada Nwakaeme'nin golüyle 2-1'lik üstünlüğü sağlamasına karşın 90+1. dakikada Da Costa'nın golüyle maçtan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
Karadeniz ekibi, Galatasaray maçında da 55. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle 3-2 öne geçti. Ancak sarı-kırmızılılar, 63. dakikada Batshuayi ile 3-3'lük denge getirdiği maçı 90+8. dakikada bulduğu golle 4-3 kazandı.
Bordo-mavililer, İstanbul'da Beşiktaş karşısında 17. dakikada Banza'nın golüyle öne geçse de 53. dakikada Rafa Silva ve 65. dakikada Batogov'un kendi kalesine attığı gollerle maçtan 2-1 yenik ayrıldı.
Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 45+4. dakikada Draguş'un golüyle ilk yarıyı 1-0 öne kapamasına rağmen maçı 4-1 gibi farklı sonuçla kaybetti.
Trabzonspor, 1-0 öne geçtiği maçlarda Çaykur Rizespor'a 3-1, Corendon Alanyaspor'a da 2-1 mağlup oldu.
Trabzonspor, öne geçtiği maçlarda puan kaybı yaşadı
Trabzonspor, bu sezon öne geçtiği 8 maçta 22 puan kaybetti. Ligdeki kötü gidişata dur diyemeyen bordo-mavililer, 5 büyük rakibine karşı da avantajını koruyamayarak önemli mağlubiyetler aldı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon skorda öne geçtiği 8 maçta üstünlüğünü koruyamayıp önemli puan kayıpları yaşadı.
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