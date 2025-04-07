ÇİMSA ÇBK Mersin'de hedef ilk Avrupa zaferi

İspanya'nın Zaragoza şehrinde 9-13 Nisan'da düzenlenecek FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonunda Türkiye'yi temsil edecek takımlardan ÇİMSA ÇBK Mersin, son 2 yıldır kazanmaya yaklaştığı kupayı bu sezon almak istiyor.
Son yıllarda kadın basketboluna yaptığı yatırımın meyvelerini elde ettiği sonuçlarla alan Mersin ekibi, son iki sezonda Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final oynama başarısı gösterdi.
Başantrenör Ahmet Kandemir'in çalıştırdığı Mersin temsilcisi, 2023'te Fenerbahçe'ye finalde yenilirken, geçen sezon ise Avrupa dördüncüsü olmuştu.
- Organizasyona moralli geliyor
ÇİMSA ÇBK Mersin, 6'lı Final organizasyonuna Türkiye'de kazandığı önemli kupanın verdiği moralle gelecek.
Kısa bir süre önce Türkiye Kupası'nı Dörtlü Final organizasyonunda Fenerbahçe Opet ve Emlak Konut'u yenerek kazanan ÇİMSA ÇBK Mersin, kulüp tarihinin ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etmeye çalışacak.
- Önemli yıldızlara sahip
Mersin ekibi, kadrosunda birçok önemli yıldızı barındırıyor.
Takımda ABD asıllı Sırp basketbolcu Yvonne Anderson, ABD'li Natasha Howard, Kanadalı Bridget Carleton, İspanyol forvet Maria Perez Araujo, Fransa'yla olimpiyat ikincisi olan Marine Fauthoux, Iliena Rupert ve Marine Johannes ile A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda da oynayan Feride Şevval Akalan, Pelin Derya Bilgiç ve Sinem Ataş forma giyiyor.
- En skorerler
ÇİMSA ÇBK Mersin'in skor yükünü yabancı oyuncuları çekiyor.
ABD'li uzun forvet Howard maç başına 16,8, Fransız pivot Rupert 16,5, Fransız oyun kurucu Johannes 12,3 ve Sırbistan Milli Takımı'nda da forma giyen oyun kurucu Anderson 11,5 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor.
- Grupları birinci bitirdi, play-in'i kaybetti
ÇİMSA ÇBK Mersin, Avrupa Ligi ilk turunda B Grubu'nu 6'da 6 galibiyetle lider tamamladı.
İkinci turda ise E Grubu'nda yer alan ve tek yenilgiyle lider olan Mersin ekibi, çeyrek final play-in turunda Valencia'yla eşleşti.
Rakibine deplasmanda 89-57 yenilen ÇİMSA ÇBK Mersin, ikinci maçı 92-77 kazanmasına rağmen doğrudan Dörtlü Final'e kalma şansını kullanamadı.
- Rakip Tango Bourges Basket
ÇİMSA ÇBK Mersin, 6'lı Final'in ilk maçında Fransız ekibi Tango Bourges Basket'le karşılaşacak.
Rakibini ilk tur gruplarında 77-66 ve 80-76'lık skorlarla yenen Mersin ekibi, 9 Nisan'da rakibini mağlup ederek üst üste 3. kez yarı finale çıkmaya çalışacak.
ÇİMSA ÇBK Mersin, rakibini elerse yarı finalde Valencia'yla karşılaşacak.
ÇİMSA ÇBK Mersin'de hedef ilk Avrupa zaferi
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonunda yer alacak ÇBK Mersin, son iki yıldır kazanmaya yaklaştığı kupayı bu sezon elde etmeye çalışacak.
İspanya'nın Zaragoza şehrinde 9-13 Nisan'da düzenlenecek FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonunda Türkiye'yi temsil edecek takımlardan ÇİMSA ÇBK Mersin, son 2 yıldır kazanmaya yaklaştığı kupayı bu sezon almak istiyor.
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