4. Avrupa Plaj Voleybolu kuraları çekildi

4. Avrupa Plaj Voleybolu Milletler Kupası'nda kadın ve erkek milli takımlarımızın grup maçları belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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4. Avrupa Plaj Voleybolu kuraları çekildi
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07 Nisan 2025 15:59
4. Avrupa Plaj Voleybolu Milletler Kupası'nda grup kuraları çekildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'nin erkek ve kadın milli takımları, Lüksemburg'da yapılan çekiliş sonucu A Grubu'nda yer aldı.

Milli Erkek Plaj Voleybolu Takımı, grup aşamasında Fransa, Estonya, Hırvatistan, Milli Kadın Plaj Voleybolu Takımı ise Hollanda, Danimarka ve Romanya ile eşleşti.

Gruplarda ilk sırayı alan takımlar, ev sahibi Portekiz ile beraber final etabında mücadele edecek.

Hem erkekler hem de kadınlarda A ve G grubu müsabakaları, 23-25 Mayıs tarihlerinde Balıkesir'in Ören ilçesinde oynanacak.

2025 Avrupa Plaj Voleybolu Milletler Kupası Finalleri, 17-20 Haziran tarihlerinde Portekiz'in Espinho kentinde düzenlenecek.

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