Akaryakıt fiyatları 7 nisan 2025: Akaryakıt indirim-zam oranı

7 Nisan 2025 akaryakıt fiyatlarına baktığımızda, ülke genelinde ortalama benzin fiyatı 47.27 TL, motorin fiyatı ise 47.57 TL seviyesinde seyrediyor. LPG'nin litre fiyatı ise ortalama 28.09 TL olarak belirlenmiş durumda. Ancak şehirler arasındaki küçük farklılıklar da gözlemleniyor.

İstanbul'da 7 Nisan 2025 benzin fiyatları Anadolu Yakası'nda 46.57 TL, Avrupa Yakası'nda ise 46.73 TL olarak görülüyor. 7 Nisan 2025 motorin fiyatları ise Anadolu Yakası'nda 46.71 TL, Avrupa Yakası'nda 46.83 TL.

Ankara'da 7 Nisan 2025 benzin fiyatı 47.29 TL iken motorin fiyatı 47.57 TL'ye yükselmiş durumda. İzmir'de ise 7 Nisan 2025 benzin fiyatı 47.65 TL, motorin fiyatı ise 47.93 TL seviyesinde.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, araç sahiplerini sevindirecek bir haber var. 7 Nisan 2025 akaryakıt fiyatlarında Çarşamba günü itibarıyla büyük bir düşüş bekleniyor. Benzin ve motorin fiyatlarında litre başına 1.5 TL'yi aşan bir indirim yapılması öngörülüyor.

7 Nisan 2025 akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim sadece benzin ve motorinle sınırlı kalmayabilir. Bazı kaynaklar, LPG fiyatlarında da ufak çaplı bir indirim olabileceğini belirtiyor. İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG fiyatı 28.19 TL, Anadolu Yakası'nda 27.59 TL iken Ankara'da 28.09 TL ve İzmir'de 28.04 TL'den satılıyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki bu olumlu gelişmenin temelinde, brent petrol fiyatlarındaki düşüş ve döviz kurlarındaki kısmi gerileme yatıyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, brent petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi halinde, önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni indirimlerin de görülebileceğini ifade ediyorlar.

Beklenen akaryakıt indiriminin Çarşamba günü itibarıyla pompaya yansıması bekleniyor.