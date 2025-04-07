Uşakspor'un başkanı, maçı vinçten izledi

Uşakspor kulübü başkanı Doğukan Kurnaz, takımının Muğlaspor'la 0-0 berabere kaldığı maçı vinç üzerinde takip etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Uşakspor'un başkanı, maçı vinçten izledi
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07 Nisan 2025 16:52
Son güncelleme 07 Nisan 2025 17:11
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off potasındaki Uşakspor, evinde lider Muğlaspor'la 0-0 berabere kalarak yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

BAŞKAN KURNAZ, MAÇI VİNÇTEN SEYRETTİ

Grupta son 3 haftaya 42 puanla takipçilerinin 3 puan önünde Play-Off hattında giren Uşak'ta başkan Doğukan Kurnaz, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan aldığı hak mahrumiyeti cezası nedeniyle maçı tribünden izleyemedi.

Başkan Kurnaz, çareyi vinç kiralamakta buldu. Uşak 1 Eylül Stadı'nda tribünlerin dolu olduğu karşılaşmayı Doğukan Kurnaz stat dışından vinç üzerinden takip etti.

 

 

 

 

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