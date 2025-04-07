Galatasaray'dan Günay Güvenç kararı; önce imza, sonra pazubant

Galatasaray Kulübü, 2026'da kontratı bitecek olan Günay Güvenç'in sözleşmesini iyileştirecek. Ayrıca sarı kırmızılılar, 33 yaşındaki oyuncuya ikinci kaptanlığı da verecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Günay Güvenç kararı; önce imza, sonra pazubant
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07 Nisan 2025 10:27
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Muslera'ya veda edecek Galatasaray, 1 numara arayışına başladı.

Yerlide Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır listenin ilk sırasında, Eyüpspor'dan Berke Özer alternatif konumunda. Yabancı aday olarak Liverpool'dan Alisson Becker'in durumu takip ediliyor.

Sarı-kırmızılılar, kulübede ise Günay Güvenç'e güveniyor. Bu sezon 11 maçta kaleyi başarıyla koruyan Günay'dan memnun olan Galatasaray cephesi, 33 yaşındaki tecrübeli kalecinin 2026'da sona erecek sözleşmesini uzatma kararı aldı. Yedek kaleci olarak görev yapmasına rağmen tüm arkadaşlarının motivasyon kaynağı olan deneyimli file bekçisi, antrenmanlarda da çalışkanlığı ile öne çıkıyor.

Ne zaman forma verilse performansı ile alkış alan ve Türkiye Kupası maçında F.Bahçe'ye karşı da ilk 11'de başlayıp etkisini gösteren Günay'a daha da fazla sorumluluk verilecek.

YÖNETİMİN KARARI

Sabah'ın haberine göre; başarılı kaleci, bu sezonun sonunda sarı-kırmızılı takımdaki kariyerine nokta koyacak olan Muslera'nın ayrılığı sonrasında ikinci kaptanlık görevini yönetim kararı ile üstlenecek. 

 
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