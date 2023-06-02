Mönchengladbach'ta beklenen ayrılık gerçekleşti

Bu sezon istediği sonuçları bir türlü bulamayan Borussia Mönchengladbach, teknik direktör Daniel Farke ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Mönchengladbach'ta beklenen ayrılık gerçekleşti
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02 Haziran 2023 17:15
Son güncelleme 02 Haziran 2023 17:31
Almanya Ligi'ni istediği yerde bitiremeyen ve Almanya Kupası'ndan da 2. turda elenen Borussia Mönchengladbach teknik direktörü Daniel Farke'yle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Sezon başında takıma katılan Alman teknik direktörün bir sonraki adımı henüz netlik kazanmadı.

36 MAÇA ÇIKTI

Daniel Farke, Borussia Mönchengladbach'ta 36 maça çıktı. Bu maçlarda 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 mağlubiyet alarak sezonu 10. sırada noktaladı.

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