Mönchengladbach'ta beklenen ayrılık gerçekleşti

Almanya Ligi'ni istediği yerde bitiremeyen ve Almanya Kupası'ndan da 2. turda elenen Borussia Mönchengladbach teknik direktörü Daniel Farke'yle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.



Sezon başında takıma katılan Alman teknik direktörün bir sonraki adımı henüz netlik kazanmadı.



36 MAÇA ÇIKTI



Daniel Farke, Borussia Mönchengladbach'ta 36 maça çıktı. Bu maçlarda 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 mağlubiyet alarak sezonu 10. sırada noktaladı.





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