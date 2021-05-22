Monaco, Rachid Ghezzal'ı istiyor!

Beşiktaş, bu sezon şampiyonluğun en önemli mimarlarından olan Rachid Ghezzal'ı kadroda tutmak için çaba harcarken devreye Fransız devi Monaco girdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Monaco, Rachid Ghezzal'ı istiyor!
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22 Mayıs 2021 09:51
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Beşiktaş'ın sezon başında Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal, 35 resmi maçta 8 gol- 18 asistle değerini katladı.

İngilizler, 28 yaşındaki Cezayirli için "Sezon sonu görüşelim" dediği için siyah-beyazlı yönetim önceki gün ilk adımı attı ancak dişli bir rakiple karşı karşıya kaldı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Monaco eski oyuncusu için kesenin ağzını açtı. Beşiktaş'ın, 5 milyon Euro bonservisi gözden çıkardığı başarılı sağ kanat için Monaco, İngiliz ekibine 10 milyon Euro'luk teklifle gitti.

Siyah-beyazlı yönetim yapacağı toplantının ardından Ghezzal transferinde yol haritasını belirleyecek. 


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