Monaco'nun yeni teknik direktörü Philippe Clement!

Niko Kovac'la yollarını ayıran Monaco, Philippe Clement ile sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Monaco'nun yeni teknik direktörü Philippe Clement!
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03 Ocak 2022 20:28
Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı.

Niko Kovac ile yollarını ayıran Fransız ekibi, teknik direktörlük görevine Philippe Clement'in getirildiğini duyurdu.

Monaco, Clement ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.

Philippe Clement, son olarak Club Brugge takımında görev yaptı.


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