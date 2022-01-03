Monaco'nun yeni teknik direktörü Philippe Clement!

Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı.
Niko Kovac ile yollarını ayıran Fransız ekibi, teknik direktörlük görevine Philippe Clement'in getirildiğini duyurdu.
Monaco, Clement ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.
Philippe Clement, son olarak Club Brugge takımında görev yaptı.
Niko Kovac ile yollarını ayıran Fransız ekibi, teknik direktörlük görevine Philippe Clement'in getirildiğini duyurdu.
Monaco, Clement ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.
Philippe Clement, son olarak Club Brugge takımında görev yaptı.