Monaco kendi evinde Troyes'a kayıp: 4-2

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Philippe Clement'in ekibi Monaco ile Bruno Irles'in yönetimindeki Troyes karşı karşıya geldi.



II. Louis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Troyes 4-2 kazanırken goller; 22. dakikada penaltıdan Florian Tardieu, 45+3'de Wilson Odobert, 48'de Mama Balde ve 78'de Yoann Salmier'den geldi. Ev sahibi Monaco'nun golleri ise 10. dakika Guillermo Maripan ve Youssouf Fofana'dan geldi. Monaco'da ilk golün sahibi Maripan 44. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Bu sonuçla birlikte konuk ekip Troyes puanını 6'ya yükseltirken, Monaco 5 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Monaco deplasmanda Nice ile karşılaşırken, Troyes evinde Rennes'i konuk edecek.





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