MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık Pazar günü sahasında Beşiktaş'la karşılaşacak.
Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Ligde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen başkent ekibi, geçen hafta deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0'la geçti. Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertliler, 16 puanla 12. sırada bulunuyor.
Rıza Çalımbay yönetimindeki ligdeki iki maçını da kazanan ancak hafta içi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge karşısında seyircisinin önünde 5-0'lık farklı skorlu bir yenilgi alan Beşiktaş ise 25 puanla 3. sırada yer alıyor.
MKE Ankaragücü'nde sarı kart cezalısı olan Sırp stoper Uros Radakovic, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.
- MKE Ankaragücü'nün yaklaşık 13 yıllık hasreti
MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı yaklaşık 13 yıldır yenemiyor.
Rakibi karşısındaki Süper Lig'deki son galibiyetini 13 Şubat 2011'de 1-0'lık skorla alan başkent ekibi, daha sonraki 10 lig maçında 3 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı.
Sarı-lacivertliler, yarın kazanarak rakibi karşısındaki Şubat 2011'den bu yana süren galibiyet hasretine son vermek istiyor.
- Maç kapalı gişe, Beşiktaş taraftarı uzun yıllar sonra başkent deplasmanında
Maçın bütün biletleri satılırken, Beşiktaş taraftarı da uzun yıllar sonra MKE Ankaragücü deplasmanında tribünde yer alacak.
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın "Beşiktaş taraftarlarını stadyumumuzda görmek istiyor ve davet ediyoruz." açıklamasından sonra İl Spor Güvenlik Kurulunun da kararıyla konuk ekip taraftarlarının Eryaman Stadı'nda yer alması kesinleşti.
Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Ligde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen başkent ekibi, geçen hafta deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0'la geçti. Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertliler, 16 puanla 12. sırada bulunuyor.
Rıza Çalımbay yönetimindeki ligdeki iki maçını da kazanan ancak hafta içi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge karşısında seyircisinin önünde 5-0'lık farklı skorlu bir yenilgi alan Beşiktaş ise 25 puanla 3. sırada yer alıyor.
MKE Ankaragücü'nde sarı kart cezalısı olan Sırp stoper Uros Radakovic, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.
- MKE Ankaragücü'nün yaklaşık 13 yıllık hasreti
MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı yaklaşık 13 yıldır yenemiyor.
Rakibi karşısındaki Süper Lig'deki son galibiyetini 13 Şubat 2011'de 1-0'lık skorla alan başkent ekibi, daha sonraki 10 lig maçında 3 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı.
Sarı-lacivertliler, yarın kazanarak rakibi karşısındaki Şubat 2011'den bu yana süren galibiyet hasretine son vermek istiyor.
- Maç kapalı gişe, Beşiktaş taraftarı uzun yıllar sonra başkent deplasmanında
Maçın bütün biletleri satılırken, Beşiktaş taraftarı da uzun yıllar sonra MKE Ankaragücü deplasmanında tribünde yer alacak.
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın "Beşiktaş taraftarlarını stadyumumuzda görmek istiyor ve davet ediyoruz." açıklamasından sonra İl Spor Güvenlik Kurulunun da kararıyla konuk ekip taraftarlarının Eryaman Stadı'nda yer alması kesinleşti.
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