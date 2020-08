Çaykur Rizespor'un 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mithat Pala, "Süper Lig'e transfer olmak en büyük hayalimdi. Çok şükür bunu başardım." dedi.



Mithat Pala, Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerinde Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki takımının kampında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Geçen sezon başında Pazarspor'a transfer olduğunu hatırlatan Mithat, orada da çok iyi bir aile ortamı olduğunu ve çok iyi bir ortam yakaladıklarını söyledi.



Mithat Pala, geçen sezon çok fazla forma şansı bulduğunu anlatarak, "Onları çok iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Pazarspor'la şampiyon olarak 3. Lig'den 2. Lig'e çıktık. Benim için çok güzel bir sezon geçti. Devre arasında Çaykur Rizespor beni transfer etti ve Pazarspor'da kiralık olarak sezonu bitirdim. Oradan şampiyon olarak buraya gelmek benim için çok güzel." ifadelerini kullandı.



Çaykur Rizespor'da kalıcı olmayı hedeflediğini anlatan Mithat, şunları dile getirdi:



"Kampta gerçekten çok üst düzey bir aile ortamı var, dostluk ve arkadaşlık olsun çok üst düzeyde. Çok iyi kamp geçiriyorum ve burada kalıcı olmak istiyorum. Çaykur Rizespor geçen sene biraz zorlu bir süreç ve zor bir dönem geçirdi ama genel olarak takım iyiydi. Şu anda yönetimimiz, başkanımız, sportif direktörümüz çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Geçen seneki zorlukları yaşamamak için ellerinden geleni yapıyorlar. İnşallah bu sene çok iyi bir sezon geçirip, taraftar ve Rize halkının hedeflediği ve istediği yerde ligi bitirmek istiyoruz."



Mithat Pala, takımdaki hedefle ilgili olarak, "Bu yıl başarı için sahada daha çok mücadele eden, varını yoğunu ortaya koyan ve koşan bir takım olacağımızı düşünüyorum. Gençliğimin de verdiği bir durum olarak ağabeylerimden de tecrübelerini öğrenip, gereken her şeyi öğrenip sahada en iyi şekilde mücadele etmek için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.



"Şu anda tamamen lige odaklanmış durumdayız"



Erzurum'daki kamp döneminin çok iyi geçtiğini anlatan Mithat, bu süreçte hazırlık maçı yaptıklarını da kaydetti.



Mithat Pala, takımdaki birlik ve beraberliğin üst düzeyde olduğunu aktararak, "Şu anda tamamen lige odaklanmış durumdayız. Ligin başlamasına da çok az bir süre kaldı. Elimizden geleni her şeyi yapıp, kalan sürede de en güzel şekilde hazırlanıp, lige de en güzel şekilde hızlı bir başlangıç yapmayı düşünüyoruz." dedi.



Alt liglerle Süper Lig arasında gözle görülebilir farklar olduğunu belirten Mithat, sözlerini şöyle tamamladı:



"Süper Lig'de tempo tabii ki daha farklı alt liglere göre. Ben de bu tempoya ayak uydurup, geçen sene beni izleyenlere bu sene daha hızlı, daha çabuk düşünüp, daha doğru kararlar veren bir Mithat izletmek istiyorum. Süper Lig'e transfer olmak en büyük hayalimdi. Çok şükür bunu başardım. Tabii ki bunun vermiş olduğu heyecan var. İlk defa Süper Lig'e çıkma heyecanı. Bunu da ağabeylerimin tecrübelerinden bir şeyler kazanarak ve sahaya çıkıp maç oynadıkça atacağımı düşünüyorum. Futbolcuda en önemli özellik öz güveninin olmasıdır. Bu öz güveni de şu anda kampta ağabeylerimin bana yaklaşımlarıyla kazandığımı düşünüyorum. İnşallah Süper Lig'de de elimden gelen her şeyi yapacağım."