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Mitchell'a Ekpe Udoh'tan büyük yardım!

Donovan Mitchell, geçtiğimiz Çarşamba gecesi Houston Rockets'a attığı 38 sayıyla sezondaki durgunluk dönemini bozmasıyla ilgili konuştu ve kendisine bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymiş olan Ekpe Udoh'un bu konuda çok yardımcı olduğunu söyledi.

Donovan Mitchell, geçtiğimiz Çarşamba gecesi Houston Rockets'a attığı 38 sayıyla sezondaki durgunluk dönemini bozmasıyla ilgili konuştu ve kendisine bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymiş olan Ekpe Udoh'un bu konuda çok yardımcı olduğunu söyledi.

Bu durgunluğunun üzerine "Gereksiz fazla düşündüğünü" söyleyen Mitchell, maçtan önceki gece Jazz oyuncuları Ekpe Udoh ve Royce O'Neale ile yemek yiyip maç filmi izlediğini ve Utah ekibindeki bu iki en iyi arkadaşının, kendisine rahatlaması ve oyunu doğru okumaya odaklanması gerektiğini söylediklerini belirtti:

"Fazla düşünüyordum. Çok uyuyamamıştım. Son birkaç maçtır sıkıntı yaşıyordum çünkü konunun üzerinde çok baskı yaptım. Rockets maçına 'boş adama pas atma' mentalitesiyle girdim. En önemli şey benim için buydu. Geçen sene playofflarda bazı maçlarda kendi işime çok dalınca, doğru oyunları yapmıyordum. Bence erkenden oyunu doğru okumak biraz rahatlamamı sağladı."

"Ben hep kendi üstümde baskı kurarım. Gerek senenin başı veya sonu olsun, kusursuz olmak adına. Tabii, bu imkansız."

Mitchell, attığı 38 sayı ve yaptığı 7 asistle Jazz'in 100-89'luk galibiyete ulaşmasında en büyük etken olmuştu.




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Donovan Mitchell, geçtiğimiz Çarşamba gecesi Houston Rockets'a attığı 38 sayıyla sezondaki durgunluk dönemini bozmasıyla ilgili konuştu ve kendisine bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymiş olan Ekpe Udoh'un bu konuda çok yardımcı olduğunu söyledi.
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