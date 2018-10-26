Mitchell'a Ekpe Udoh'tan büyük yardım!

İLGİLİ VİDEO

Donovan Mitchell, geçtiğimiz Çarşamba gecesi Houston Rockets'a attığı 38 sayıyla sezondaki durgunluk dönemini bozmasıyla ilgili konuştu ve kendisine bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymiş olan Ekpe Udoh'un bu konuda çok yardımcı olduğunu söyledi.Bu durgunluğunun üzerine "Gereksiz fazla düşündüğünü" söyleyen Mitchell, maçtan önceki gece Jazz oyuncuları Ekpe Udoh ve Royce O'Neale ile yemek yiyip maç filmi izlediğini ve Utah ekibindeki bu iki en iyi arkadaşının, kendisine rahatlaması ve oyunu doğru okumaya odaklanması gerektiğini söylediklerini belirtti:Mitchell, attığı 38 sayı ve yaptığı 7 asistle Jazz'in 100-89'luk galibiyete ulaşmasında en büyük etken olmuştu.