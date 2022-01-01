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Mitchell: "Söylentileri duyuyorum, stres yapmıyorum..."

Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell, takımla geleceğine dair söylentiler konusunda "stresli olmadığını" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell, takımla geleceğine dair söylentiler konusunda "stresli olmadığını" söyledi.

Jazz takımı iyi bir sezon geçiriyor olsa da, Mitchell'in takıma uzun vadeli bağlılığı konusunda bazı şüpheler oluşmuş ve bazı raporlar kendisinin Miami Heat veya New York Knicks'e takas olacağını ima etmişti.

Ancak Yahoo Sports'tan Chris Haynes ile yaptığı bir sohbette Mitchell, Jazz'e karşı duruşunu şu ifadelerle belirtti:

"Sanırım öncelikle artık kendimle mutlu olduğum bir noktaya gelmiş bulunuyorum. Ama yazılıp çizilenleri görüyorum ve bu durumu takım arkadaşlarımla ele alıyorum. Söylentileri gördüm. Bu konuda çok stresli değilim. Üzerine düşünmüyorum. Çünkü benim için asıl mesele, nasıl kazanabileceğimiz üzerine.

Bir şey söylesem de söylemesem de bunlar konuşulacak, ve benim yaklaşımım da hep aynı şekildeydi. 'Hmm, şunu söylemişler.' deyip yoluma bakıyordum. Bu konuda pek fazla düşünmedim. Şu anda mutluyum ve kazanmanın yollarını aramayı sürdürüyorum."

Jazz 36-21'lik derecesiyle Batı Konferansı'nda dördüncü sırada yer alıyor.


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