Minik Herkül Abdullah Kayapınar'ın hedefi madalya

Sivas'ta doğuştan boy kısalığı bulunan 1 metre 25 santimetrelik milli para halterci Abdullah Kayapınar, Paris'te 2024 yılında yapılacak Paralimpik Oyunları için çalışmalarına devam ediyor.



2018'de Fransa'da Avrupa ikinciliği elde eden ve 2020'de Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen dünya şampiyonasında altın madalya kazanan 31 yaşındaki Kayapınar, Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki halter salonunda, Görme ve Bedensel Engelliler Milli Takım Antrenörü Mehmet Semih Ceylan yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.



Boyu nedeniyle "Minik Herkül" olarak tanınan ve 2024 yılında Paris'te düzenlenecek Paralimpik Oyunları'nda yarışmayı hedefleyen Kayapınar, haftada 5 gün 2'şer saat antrenman yapıyor.



Abdullah Kayapınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014'te lokantada garson olarak çalıştığı sırada antrenörü Semih Ceylan'ın kendisini yönlendirmesiyle haltere başladığını söyledi.



Antrenör Ceylan'ın verdiği destekle 9 yılda büyük başarılara imza attığını belirten Kayapınar, "8 kez Türkiye şampiyonu oldum. 2018 yılında Avrupa ikincisi oldum ve son olarak Dubai'de dünya üçüncüsü oldum." dedi.









GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU