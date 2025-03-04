Mimovic'e milli görev çağrısı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ognjen Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı kadrosuna çağrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Mimovic'e milli görev çağrısı!
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04 Mart 2025 19:00
Son güncelleme 04 Mart 2025 19:03
Fenerbahçe sezon başında transfer ettiği sağ bek oyuncusu Ognjen Mimovic, Sırbistan'ın Uluslar Ligi'nde karşılaşacağı Avusturya maçlarının kadrosuna davet edildi. 

Bu davetle Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı kadrosuna çağrıldı.



Kızılyıldız'dan 6.7 milyon euro bedelle transfer edilen 20 yaşındaki oyuncu, Rus kulübü Zenit'e kiralanmıştı. 

PERFORMANSI

Zenit'te henüz maça çıkmayan Mimovic, Kızılyıldız ile bu sezon 19 maçta forma giymiş, 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti.
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