Mimovic'e milli görev çağrısı!

Fenerbahçe sezon başında transfer ettiği sağ bek oyuncusu Ognjen Mimovic, Sırbistan'ın Uluslar Ligi'nde karşılaşacağı Avusturya maçlarının kadrosuna davet edildi.
Bu davetle Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı kadrosuna çağrıldı.
Kızılyıldız'dan 6.7 milyon euro bedelle transfer edilen 20 yaşındaki oyuncu, Rus kulübü Zenit'e kiralanmıştı.
PERFORMANSI
Zenit'te henüz maça çıkmayan Mimovic, Kızılyıldız ile bu sezon 19 maçta forma giymiş, 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti.
Bu davetle Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı kadrosuna çağrıldı.
Kızılyıldız'dan 6.7 milyon euro bedelle transfer edilen 20 yaşındaki oyuncu, Rus kulübü Zenit'e kiralanmıştı.
PERFORMANSI
Zenit'te henüz maça çıkmayan Mimovic, Kızılyıldız ile bu sezon 19 maçta forma giymiş, 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti.