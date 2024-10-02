Milot Rashica, sağ bekte beğeni topladı!

Kayserispor'a karşı sağ bekte görev alan Milot Rashica, bir penaltı kazandırıp asist yaparak etkileyici bir performans sergiledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Milot Rashica, sağ bekte beğeni topladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ekim 2024 10:37

Siyah-beyazlı takım, Kayseri deplasmanında Svensson ve Onur'dan yoksun sahaya çıkınca Milot Rashica sağ bekte forma giydi.

Tecrübeli oyuncu, bekteki performansıyla parmak ısırttı. Bir penaltı aldıran bir de asist yapan Kosovalı futbolcunun sağ bekteki sergilediği oyun takdir topladı.

12 ikili mücadeleye girerek maçta bu alanda 1. sırada bulunan deneyimli futbolcu, 7'sini kazanmayı başardı. 2 top kapmayla karşılaşmanın en iyilerinden olan Rashica, 2 uzaklaştırmanın yanı sıra hücumda da 2 kilit pas ile oynadı.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery