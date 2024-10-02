Siyah-beyazlı takım, Kayseri deplasmanında Svensson ve Onur'dan yoksun sahaya çıkınca Milot Rashica sağ bekte forma giydi.





Tecrübeli oyuncu, bekteki performansıyla parmak ısırttı. Bir penaltı aldıran bir de asist yapan Kosovalı futbolcunun sağ bekteki sergilediği oyun takdir topladı.



12 ikili mücadeleye girerek maçta bu alanda 1. sırada bulunan deneyimli futbolcu, 7'sini kazanmayı başardı. 2 top kapmayla karşılaşmanın en iyilerinden olan Rashica, 2 uzaklaştırmanın yanı sıra hücumda da 2 kilit pas ile oynadı.









