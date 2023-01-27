Milot Rashica için pazarlık başladı

Galatasaray'da transferin son günü Norwich City'den gelen Milot Rashica'nın kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor.



OKAN BURUK KALMASINI İSTİYOR



Rashica'dan memnun olan teknik direktör Okan Buruk, Kosovalı yıldızın Galatasaray'da devam etmesini istedi. Sarı-kırmızılı yönetim de Rashica'nın bonservisini almaya karar verdi.



KONSANTRASYONUNU GALATASARAY'A VERDİ



Premier Lig'e dönmeye çalışan Norwich City'nin sezon sonundaki pozisyonu, pazarlıklarda belirleyici olacak. İngiliz kulübünden transferde öncelik sözü alan Galatasaray cephesi, bu durumu Rashica'ya bildirdi. 26 yaşındaki hücum oyuncusu konsantrasyonunu tamamen sarı-kırmızılı kulübe verdi.



Rashica'nın eşi, anadili gibi Türkçe konuşuyor. İstanbul'da yaşamaktan mutlu olan Kosovalı çift, gelecek planlarını Galatasaray'a göre yapmaya başladı.





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