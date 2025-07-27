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Milot Rashica'dan ayrılık kararı!

Shakhtar Donetsk maçında tribünlerin tepkisini çeken Milot Rashica, Beşiktaş'tan ayrılmayı düşünüyor.

calendar 27 Temmuz 2025 10:37
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Milot Rashica'dan ayrılık kararı!
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Beşiktaş forması giyen Milot Rashica, taraftarın tepkisinin ardından takımdan ayrılabilir.

Shakhtar Donetsk maçında oyundan alınırken tribünlerin yoğun tepkisine maruz kalan Milot Rashica'nın morali çok bozuk.

OLE'DEN RAPOR

Yeni transfer Tammy Abraham'la da tartışma yaşayan Kosovalı oyuncunun takımdan ayrılmayı düşündüğü öğrenildi. Solksjaer de oyuncu için "Gönderilebilir." raporu verdi.

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Rashica'nın, Beşiktaş ile mevcut sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor. 

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