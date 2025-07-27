Milot Rashica'dan ayrılık kararı!

Beşiktaş forması giyen Milot Rashica, taraftarın tepkisinin ardından takımdan ayrılabilir.
Shakhtar Donetsk maçında oyundan alınırken tribünlerin yoğun tepkisine maruz kalan Milot Rashica'nın morali çok bozuk.
OLE'DEN RAPOR
Yeni transfer Tammy Abraham'la da tartışma yaşayan Kosovalı oyuncunun takımdan ayrılmayı düşündüğü öğrenildi. Solksjaer de oyuncu için "Gönderilebilir." raporu verdi.
Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Rashica'nın, Beşiktaş ile mevcut sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor.
Shakhtar Donetsk maçında oyundan alınırken tribünlerin yoğun tepkisine maruz kalan Milot Rashica'nın morali çok bozuk.
OLE'DEN RAPOR
Yeni transfer Tammy Abraham'la da tartışma yaşayan Kosovalı oyuncunun takımdan ayrılmayı düşündüğü öğrenildi. Solksjaer de oyuncu için "Gönderilebilir." raporu verdi.
Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Rashica'nın, Beşiktaş ile mevcut sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor.