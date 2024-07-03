Milliler, Almanya maçında kaybetti!

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Romanya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Almanya'ya 3-2 kaybetti.

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Milliler, Almanya maçında kaybetti!
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03 Temmuz 2024 21:23
18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Romanya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Almanya'ya 3-2 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, organizasyonun üçüncü maçında Almanya'yla karşılaştı.

Rakibine 25-23, 20-25, 25-21, 12-25 ve 15-12'lik setlerle 3-2 yenilen milli takım, organizasyondaki ikinci mağlubiyetini aldı.

Milliler, şampiyonadaki dördüncü maçında 5 Temmuz Cuma günü TSİ 12.00'de Macaristan'la karşılaşacak. Müsabaka Yunanistan Voleybol Federasyonunun YouTube kanalından canlı yayımlanacak.

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