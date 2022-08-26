Milli triatletler Romanya'ya gitti

2022 Avrupa Triatlon Gençler Kupası'nda mücadele edecek genç milli sporcular, Romanya'ya gitti.



Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, sezon boyunca gerçekleşen testler ve 2022 Eğirdir Türkiye Kupası'nda gençler kategorisinde yapılan müsabakaların sonuçları baz alınarak 5 sporcu, Romanya'da düzenlenecek organizasyona katılma hakkı elde ettiği belirtildi.



Burak Çağdaş, Emir Aracı, Taha Eren Coşgun, Özlenen İpek Günad ve Selinay Tuğçe Kır'dan oluşan milli takımın, 27-28 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek bireysel ve karışık bayrak yarışlarında mücadele edeceği aktarıldı.



Sporculara milli takım antrenörleri Mehmet Zeki Sarı ve Caner Algün'ün eşlik edeceği kaydedildi.





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