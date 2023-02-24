Milli tenisçi Uğur Altınel'den, yarı final başarısı

Milli tenisçi Uğur Altınel, İngiltere'de düzenlenen Tekerlekli Sandalye Tenis Bolton Turnuvası'nda yarı finale yükseldi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bolton Arena ev sahipliğinde ITF 2 sınıfındaki organizasyonda, ay-yıldızlı sporcu Uğur Altınel çeyrek finalde İsveçli Anders Hard'i 2-1 yenerek yarı finale çıktı.
Milli tenisçi Uğur Altınel, yarın yarı finalde İngiliz Andy Lapthorne ile karşı karşıya gelecek.
ITF 2 sınıfında 3 farklı kategoriden 70 sporcunun yarıştığı organizasyon, 26 Şubat'ta sona erecek.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bolton Arena ev sahipliğinde ITF 2 sınıfındaki organizasyonda, ay-yıldızlı sporcu Uğur Altınel çeyrek finalde İsveçli Anders Hard'i 2-1 yenerek yarı finale çıktı.
Milli tenisçi Uğur Altınel, yarın yarı finalde İngiliz Andy Lapthorne ile karşı karşıya gelecek.
ITF 2 sınıfında 3 farklı kategoriden 70 sporcunun yarıştığı organizasyon, 26 Şubat'ta sona erecek.
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