Milli tenisçi Uğur Altınel'den, yarı final başarısı

Milli tenisçi Uğur Altınel Tekerlekli Sandalye Tenis Bolton Turnuvası'nda yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli tenisçi Uğur Altınel'den, yarı final başarısı
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24 Şubat 2023 20:09
Milli tenisçi Uğur Altınel, İngiltere'de düzenlenen Tekerlekli Sandalye Tenis Bolton Turnuvası'nda yarı finale yükseldi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bolton Arena ev sahipliğinde ITF 2 sınıfındaki organizasyonda, ay-yıldızlı sporcu Uğur Altınel çeyrek finalde İsveçli Anders Hard'i 2-1 yenerek yarı finale çıktı.

Milli tenisçi Uğur Altınel, yarın yarı finalde İngiliz Andy Lapthorne ile karşı karşıya gelecek.

ITF 2 sınıfında 3 farklı kategoriden 70 sporcunun yarıştığı organizasyon, 26 Şubat'ta sona erecek.

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