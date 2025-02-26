Milli takımların, 2025 Plaj Hentbolu Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

2025 EHF Plaj Hentbolu Şampiyonası ve EHF 17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Şampiyonası'nın grupları belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Milli takımların, 2025 Plaj Hentbolu Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
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26 Şubat 2025 19:10
Son güncelleme 26 Şubat 2025 19:15
Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak 2025 EHF Plaj Hentbolu Şampiyonası ve EHF 17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Şampiyonası'nın grupları belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Plaj Hentbolu Şampiyonası'nın kuraları Avusturya'nın başkenti Viyana'da çekildi.

Türkiye'de 8-13 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve 16 takımın mücadele edeceği organizasyonda A Milli Erkek Takımı, B Grubu'nda Almanya, Portekiz ve Çekya; A Milli Kadın Takımı ise B Grubu'nda Portekiz, Norveç ve Fransa ile eşleşti.

Yine Türkiye'de 3-6 Temmuz'da düzenlenecek ve 18 takımın mücadele edeceği 17 Yaş Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası 6'şarlı 3 grupta oynanacak. 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, A Grubu'nda İspanya, Polonya, Ukrayna, Çekya ve İsviçre; 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı ise C Grubu'nda Macaristan, İsveç, Polonya, Çekya ve Bulgaristan ile mücadele edecek.


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