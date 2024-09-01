Milli para okçu Bahattin Hekimoğlu çeyrek finalde elendi

Bahattin Hekimoğlu, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda W1 kategorisinde çeyrek finalde İtalyan rakibine yenilerek madalya şansını kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli para okçu Bahattin Hekimoğlu çeyrek finalde elendi
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01 Eylül 2024 16:05
Son güncelleme 01 Eylül 2024 16:06
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para okçu Bahattin Hekimoğlu, erkekler W1 kategorisinde çeyrek finalde elendi.

Milli sporcu, Invalides'teki para okçuluk müsabakalarında erkekler W1 müsabakalarında İtalya'dan Paolo Tonon ile karşılaştı.

Mücadelede rakibine 138-134 yenilen Bahattin Hekimoğlu, bireysel kategoride oyunları madalyasız kapattı. Milli sporcu, pazartesi günü karışık takım müsabakasına çıkacak.

 

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