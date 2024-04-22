Milli para badmintonculardan Paris 2024 kotası

Milli para badmintoncular Halime Yıldız ve Emine Seçkin, resmi olarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli para badmintonculardan Paris 2024 kotası
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22 Nisan 2024 16:01
 Milli para badmintoncular Halime Yıldız ve Emine Seçkin, resmi olarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Para badmintonda Halime Yıldız ve Emine Seçkin, Dünya Badminton Federasyonu tarafından açıklanan dünya sıralamaları sonucuna göre Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazandı. Toplam kota sayımız 56'ya yükseldi." denildi.

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