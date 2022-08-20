Milli okçular, İngiltere'de 8 madalya kazandı

İngiltere'de devam eden Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden milliler, takım müsabakalarında 3'ü altın olmak üzere toplam 8 madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.



Lilleshall kentindeki organizasyonda takım müsabakaları tamamlandı. Türkiye, 18 yaş altında 3 altın, birer gümüş ve bronz, 21 yaş altında da 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 8 madalya aldı.



Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk okçuluğunda yükselişin devam ettiğini vurguladı.



"Gelecekteki olimpiyat sporcularımız bugünden kendilerini göstermeye başladı." diyen Topaloğlu, "Altyapıya yaptığımız yatırımın karşılığını alıyoruz. Türk okçuluğun tüm dünyadaki yükselişi sürüyor. Tokyo'da Mete Gazoz'un aldığı altın madalyayla sorumluluklarımız daha da arttı, bunun farkındayız. İngiltere'de takım müsabakalarında madalya kazanan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Bireysel müsabakalarda da madalyalar gelmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.



Takım müsabakalarında madalya alan ekipler ise şöyle:



18 yaş altı



Altın:



Klasik Yay Erkek Takım (Berkay Akkoyun, Mustafa Özdemir, Kutay Tek)



Makaralı Yay Erkek Takım (Yunus Emre Arslan, Yusuf Bahadır Eryılmaz, Eren Kırca)



Makaralı Yay Kadın Takım (Hatife Efdal Köse, Irmak Yüksel, Begüm Yuva)



Gümüş:



Klasik Yay Kadın Takım (Defne Derebaşı, Elif Berra Gökkır, Sıla Özdemir)



Bronz:



Makaralı Yay Karışık Takım (Irmak Yüksel, Eren Kırca)



21 yaş altı



Gümüş:



Klasik Yay Karışık Takım (Ezgi Başaran, Efe Gürkan Maraş)



Makaralı Yay Erkek Takım (Batuhan Akçaoğlu, Toprak Efe Çoban, Yakup Yıldız)



Bronz:



Makaralı Yay Kadın Takım (Hazal Burun, Songül Lök, İpek Tomruk)



Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası, bugün yapılacak bireysel madalya müsabakalarıyla sona erecek.





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