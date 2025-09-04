04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Milli motosikletçiler, Fransa ve Slovakya'da piste çıkacak

Fransa'da düzenlenecek Dünya Superbike ve Supersport Şampiyonalarının 9. ayağında Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü podyum için mücadele edecek. Slovakya'daki uluslararası organizasyonlarda ise Türkiye'den 10 sporcu piste çıkacak.

calendar 04 Eylül 2025 12:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli motosikletçiler, Fransa ve Slovakya'da piste çıkacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Superbike ve Supersport dünya şampiyonalarında sezonun dokuzuncu ayağı, Fransa'da gerçekleştirilecek.
 
Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde hazırlıklarını tamamlayan milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu ile Bahattin Sofuoğlu, Fransa'da Magny-Cours Pisti'nde 5-7 Eylül'de Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 9. ayağında, Can Öncü ise Dünya Supersport Şampiyonası'nın 9. ayağında madalya mücadelesine çıkacak.
 
WSBK'ta 407 puanla lider durumda olan Toprak Razgatlıoğlu, ROKiT BMW Motorrad takımıyla yarın serbest antrenmanlara katılacak. Toprak, 6 Eylül Cumartesi günü TSİ 15.00'te ilk yarışta, 7 Eylül Pazar günü TSİ 12.00'de superpole yarışında, TSİ 16.30'da da ikinci ana yarışta podyum mücadelesi verecek.
 
Milli sporcu Bahattin Sofuoğlu da Yamaha Motoxracing takımıyla WSBK'ta Toprak Razgatlıoğlu ile birlikte start alacak.
 
CAN ÖNCÜ DE FRANSA'DA ZİRVE İÇİN GAZA BASACAK
 
Dünya Supersport Şampiyonası'nda da sezonun 9. ayağı Fransa'da yapılacak.
 
Milli sporcu Can Öncü, şampiyonada yarın serbest antrenmanlara ve ardından superpole yarışına katılacak. Can, 6 Eylül Cumartesi günü TSİ 16.15'te ilk yarışta, 7 Eylül Pazar günü TSİ 16.15'te de ikinci yarışta zirveyi kovalayacak.
 
SLOVAKYA'DA TÜRKİYE'DEN 10 SPORCU MÜCADELE EDECEK
 
Alpe Adria Pist Şampiyonası, Balkan Pist Şampiyonası ve Avrupa SS300 Kupası'nda sezon, Slovakya yarışı ile devam edecek.
 
Slovakya Ring Pisti'nde 5-7 Eylül tarihlerinde yapılacak organizasyonlardan Türkiye adına Şahin Karadayıoğlu, Harun Akgün, Altuğ İnan, Murat Serkan Kantarcı, Ömer Faruk Ataç, Berk Çevik, Turgut Durukan, Demir Dönmez, Yunus Erçelik ve Fatih Şahin yarışacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.