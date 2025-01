Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, dayanıklılığın test edildiği yarışlarda madalya peşinde

Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışan milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, yeni sezonda podyuma çıkmayı hedefliyor.



Türkiye ve Avrupa'da katıldığı yarışlarda birçok başarısı bulunan Pak, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda (EWC) yarışan ilk ve tek Türk sporcu ünvanını elinde bulunduruyor.



Dayanıklılığın ön plana çıktığı 6, 8, 12 ve 24 saat süren yarışların yer aldığı şampiyonada, her takımda 3 asıl ve 1 yedek pilot bulunuyor. Her pilot yakıt bitimine kadar yarışı sürdürüyor. Akaryakıt dolumu yapılınca pilot değişimi de gerçekleştiriliyor.



Ortalama her pilot değişiminin 1 saat sürdüğü şampiyonada, sporculardan biri yarışırken diğerleri dinleniyor veya ihtiyaçlarını gideriyor.



Şampiyonanın ilk başladığı yer olarak bilinen Fransa'daki Le Mans pistindeki yarışlarda ise diğerlerinden farklı olarak motorlar pistin karşısına diziliyor, yeşil bayrağın sallanmasının ardından pilotlar koşarak motorlarına biniyor ve sporcuların mücadelesi başlıyor. Şampiyonın en uzun pisti olan 7 kilometrelik Belçika'daki Spa-Francorchamps Pisti'nde pilotlar, birincilik için yaklaşık 700 tur atıyor.



Testlere hazırlanıyor



Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda 2021 yılından bu yana yarışan Asrın Rodi Pak, yeni sezonda da mücadelesini sürdürecek.



Geride kalan yarışlarda genel klasmanda istediği başarıyı elde edemeyen Pak, yeni sezonda bu durumu tersine çevirmek istiyor. Yenilenen takım arkadaşlarıyla şampiyonada podyuma çıkmayı hedefleyen Pak, Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde yarışlardan önce gireceği testlere hazırlanıyor.



Pak, AA muhabirine, geçen sezon Barselona'daki yarışta birincilik elde etmelerine rağmen şampiyonanın bazı yarışlarını kazalardan dolayı bitiremedikleri için genel klasmanda istedikleri sonuçları elde edemediklerini söyledi.



Slider Endurance Takımı ile yarışmaya devam edeceğini aktaran Pak, geçen yıl takımının marka değişikliğine gittiğini aktardı.



Yeni sezon öncesi takımının ciddi yatırımlar yaptığını, diğer üç pilotun da değiştiğini kaydeden Pak, "Bu yıl çok güzel bir pilot dizilimi yaptılar. Diğer 3 takım arkadaşım da İspanya şampiyonu. Moto 2'de yarışmış pilotlar. Aynı zamanda hepsi çok hızlı. Pistte aynı derecelerde olacağımızı düşünüyorum. Boy ve kilo olarak da birbirimize çok yakınız. Bunun da bize motor ayarları konusunda avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Takımımdan bu yıl umutluyum. Bu sezon podyum kovalamaya, podyum için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



Şu anda yarış için gerekli testlere hazırlandığını hatırlatan Pak, kendisi için sıkı bir çalışma programının başladığını dile getirdi.



Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda dördüncü sezonuna girdiğini anımsatan Pak, "Yani buralara alışkınım. Bu yıl inşallah podyumda Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum. Bunun için çok sıkı çalışıyoruz. Bu bizim için en büyük ödül olur." diye konuştu.