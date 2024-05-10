Milli judocu Tuğçe Beder'den bronz madalya

Milli judocu Tuğçe Beder, Kazakistan'da düzenlenen ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na da kota puanı veren Grand Slam'da bronz madalyanın sahibi oldu.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Barysy kentinde gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar 48 kiloda mücadele eden Tuğçe Beder, üçüncülük karşılaşmasında Azerbaycan'dan Leyla Aliyeva ile mücadele etti.



Tuğçe, Aliyeva'yı mağlup ederek turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.





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