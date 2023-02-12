Milli hentbolcu Ayşenur Sormaz'ın takımından Türkiye'ye destek

Milli hentbolcu Ayşenur Sormaz'ın İtalya'da formasını giydiği Ariosto Pallamano Ferrara Takımı oyuncuları, maça "Türkiye için dua ediyoruz" yazılı tişörtler ile çıktı.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli hentbolcu Ayşenur Sormaz'ın da formasını giydiği İtalya'nın Ariosto Pallamano Ferrara takım oyuncuları, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türk vatandaşlarına destek mesajı gönderdiler.



Ariosto Pallamano Ferrara takım oyuncuları, Erice ile oynadıkları maça "We Pray For Turkey" (Türkiye için dua ediyoruz) yazılı tişörtlerle çıktı.





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