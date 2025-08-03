Milli haltercilerden 6 madalya!

03 Ağustos
PSV Eindhoven-Go Ahead Eagles
19:00
03 Ağustos
Greuther Fürth-Dynamo Dresden
3-290'
03 Ağustos
Hannover 96-Kaiserslautern
1-090'
03 Ağustos
Magdeburg-E.Braunschweig
0-188'
03 Ağustos
Genk-Royal Antwerp
1-190'
03 Ağustos
Cercle Brugge-Anderlecht
17:00
03 Ağustos
Union St.Gilloise-OH Leuven
19:30
03 Ağustos
Sporting Charleroi-St.Truiden
20:15
03 Ağustos
Grazer AK-Austria Wien
18:00
03 Ağustos
Rapid Wien-BW Linz
18:00
03 Ağustos
Thun-Lausanne
2-061'
03 Ağustos
Sion-Lugano
17:30
03 Ağustos
FC Luzern-FC Zürich
17:30
03 Ağustos
Akron Togliatti-S. Moskova
1-1
03 Ağustos
Baltika-Torpedo Moscow
0-0IPT
03 Ağustos
Baltika-FC Orenburg
1-030'
03 Ağustos
Zenit St. Petersburg-CSKA Moskova
18:00
03 Ağustos
Dynamo Makhachkala-FK Akhmat
20:30
03 Ağustos
Stockport County-Bolton Wanderers
2-0
03 Ağustos
SPG HOGO Wels-Floridsdorfer AC
0-3
03 Ağustos
Yverdon-FC Stade Lausanne-Ouchy
1-259'
03 Ağustos
Etiole Carouge-FC Vaduz
17:30
03 Ağustos
Randers FC-Silkeborg
1-059'
03 Ağustos
Soenderjyske-FC Nordsjaelland
1-159'
03 Ağustos
AGF-FC Midtjylland
17:00
03 Ağustos
Broendby IF-Viborg
19:00
03 Ağustos
Hamarkameratene-Bodo/Glimt
0-2DA
03 Ağustos
KFUM-Rosenborg
18:00
03 Ağustos
Molde-Bryne
18:00
03 Ağustos
Stroemsgodset-FK Haugesund
18:00
03 Ağustos
Vaalerenga-Sandefjord
18:00
03 Ağustos
Cracovia-Lechia Gdansk
0-130'
03 Ağustos
Motor Lublin-Jagiellonia Bialystok
0-0ERT
03 Ağustos
Radomiak Radom-Rakow
18:30
03 Ağustos
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21:15
03 Ağustos
Waterford FC-St. Patrick's Athletic
18:00
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Shamrock -Derry City
21:00
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Falkirk-Dundee United
0-019'
03 Ağustos
Dundee FC-Hibernian
17:00
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Celtic-St. Mirren
18:30
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Botafogo RJ-Cruzeiro
22:00
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Corinthians-Fortaleza
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04 Ağustos
Atletico MG-Red Bull Bragantino
00:30
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Ceara-Flamengo
00:30
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Vitoria-Palmeiras
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18:00
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Angers-Olympique Saumur
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Tottenham-Newcastle
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ADO Den Haag-Olympiakos
0-117'
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Leicester City-Fiorentina
17:00
03 Ağustos
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17:00
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17:00
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Lecce-Carrarese
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Maritimo-Nacional
19:00
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Sudtirol-Verona
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SSC Napoli-Brest
20:00
03 Ağustos
Real Oviedo-Helmond
20:00
03 Ağustos
Girona-Wolves
21:00
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M. United-Everton
00:00
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SSC Napoli-Casertana
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Milli haltercilerden 6 madalya!

İspanya'da düzenlenen U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda kendi kategorilerinde şampiyon olan Mustafa Hamza Ciğer ve Yiğithan Eroğlu, 5'i altın 1'i gümüş olmak üzere 6 madalya kazandı.

calendar 03 Ağustos 2025 15:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli haltercilerden 6 madalya!
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İspanya'da 23-30 Temmuz'da düzenlenen U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda kendi kategorilerinde şampiyon olan Mustafa Hamza Ciğer ve Yiğithan Eroğlu, 5'i altın 1'i gümüş olmak üzere 6 madalyayı Türkiye'ye getirmenin sevincini yaşıyor.

Selçuklu Belediyespor Halter Takımı'nda ter döken 15 yaşındaki milli sporcu Ciğer, 60 kilo kategorisinde koparmada 98, silkmede 131, toplamda ise 229 kilo kaldırarak, 2 altın 1 gümüş madalya kazandı.

Aynı takımda ay-yıldızlı formayı terleten Yiğithan Eroğlu ise 79 kilo kategorisinde koparmada 128, silkmede 149 ve toplamda da 277 kilo kaldırarak, 3 altın madalya ile şampiyon oldu.


Antrenman için kilometrelerce yol katediyor

Başarıda fedakarlığın önemine değinen Ciğer, AA muhabirine, bu yıl Türkiye şampiyonu olup, milli formayı terletmeye başladığını söyledi.

Antrenmanlara, Sarayönü ilçesine bağlı Ladik Mahallesi'nden geldiğini ifade eden Ciğer, "Haftanın 6 günü antrenmanım var. Antrenmanlara gelebilmek için 3 vasıta değiştirerek günlük 100 kilometre yol gidiyorum. Zor oluyor ancak hiç pes etmedim. Hedeflerim ve hayallerim vardı, gerçekleştirdiğim için mutluyum." dedi.

Uluslararası müsabakalarda önemli başarılara imza atmak istediğini anlatan Ciğer, şunları kaydetti:

"Zorlu süreçte ailem bana hep destek oldu ve bu sporu bırakmayı bir an olsun düşünmedim. Birincilik kürsüsünde İstiklal Marşı'nı okuttuğum için çok mutluyum. Bu kadar uğraşın karşılığında da hedeflerime ulaştım. En önemli hedefim olimpiyatlarda da yer almak ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek."

Yiğithan Eroğlu: "Çok zorlu bir süreçti"

Henüz 9 yaşındayken halterci babası, amcası ve kuzeninin yönlendirmesiyle bu spora başlayan 15 yaşındaki milli sporcu Yiğithan Eroğlu da hayallerini gerçekleştirmenin gururunu yaşadığını aktardı.

Ailesinin desteği ve antrenörü sayesinde bu başarıları elde ettiğini dile getiren Eroğlu, "Çok zorlu bir süreçti ve rakiplerimiz oldukça güçlüydü. Çalışarak buralara geldim. Müsabakalar çok çekişmeli geçti. Uluslararası başarılar kazanmak istiyorum, dünya ve olimpiyat şampiyonalarında kendimi göstermek istiyorum. Gelecek sene Arjantin'de düzenlenecek dünya şampiyonasına hazırlanıyorum." ifadesini kullandı.

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