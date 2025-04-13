Milli halterci Cansu Bektaş, üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu!

Milli halterci Cansu Bektaş, peş peşe 3'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Milli halterci Cansu Bektaş, üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu!
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13 Nisan 2025 18:49
Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda mücadele eden milli sporculardan Cansu Bektaş toplamda altın, Gamze Altun ise toplamda bronz madalya kazandı.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen organizasyon, kadınlar 45 kilo kategorisindeki yarışmayla başladı.

Koparmada 76 kilo, silkmede 90 kilo kaldırarak 2 gümüş madalya alan Cansu, toplam 166 kiloyla art arda 3'üncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

Gamze ise silkmede 93 kiloyla altın madalya kazanırken, toplamda 161 kiloyla Avrupa 3'üncülüğünü elde etti.



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