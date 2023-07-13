Milli güreşçi Osman Göçen bronz madalya kazandı

Macaristan'da düzenlenen 4. Ranking Serisi'nde milli sporcu Osman Göçen, bronz madalya elde etti.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'de bugün başlayan organizasyonda serbest stil 86 kiloda Osman Göçen bronz madalya aldı.
Organizasyonda Cuma günü serbest stilde ve kadınlarda milli sporcular mindere çıkacak.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'de bugün başlayan organizasyonda serbest stil 86 kiloda Osman Göçen bronz madalya aldı.
Organizasyonda Cuma günü serbest stilde ve kadınlarda milli sporcular mindere çıkacak.