Milli eskrimciler Akdeniz Oyunları'nda mücadele etti

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda eskrim branşında birinci gün tamamlandı.



Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda kılıçta iki milli eskrimci piste çıktı.



Kadınlar kılıçta Iryna Shchukla, çeyrek finalde karşılaştığı Cezayirli Saoussen Boudiaf'a 15-12 mağlup olarak organizasyonda 8'inci oldu.



Erkekler kılıçta Enver Yıldırım, tablo-16'da Mısırlı Mohamed Amer'e 15-11 yenildi ve 11'inci oldu.



4 Temmuz Pazartesi günü epe karşılaşmalarında Gökçe Günaç, Aleyna Ertürk ve Hilmi Taha Ekenler mücadele edecek.





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