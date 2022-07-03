Milli eskrimciler Akdeniz Oyunları'nda mücadele etti

Milli eskrimciler Iryna Shchukla ve Enver Yıldırım, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda rakipleriyle karşılaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli eskrimciler Akdeniz Oyunları'nda mücadele etti
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03 Temmuz 2022 19:54
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda eskrim branşında birinci gün tamamlandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda kılıçta iki milli eskrimci piste çıktı.

Kadınlar kılıçta Iryna Shchukla, çeyrek finalde karşılaştığı Cezayirli Saoussen Boudiaf'a 15-12 mağlup olarak organizasyonda 8'inci oldu.

Erkekler kılıçta Enver Yıldırım, tablo-16'da Mısırlı Mohamed Amer'e 15-11 yenildi ve 11'inci oldu.

4 Temmuz Pazartesi günü epe karşılaşmalarında Gökçe Günaç, Aleyna Ertürk ve Hilmi Taha Ekenler mücadele edecek.

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