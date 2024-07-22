Milli ciritçi Rabiye Çiçek bronz madalya kazanmayı başardı!

Slovakya'da düzenlenen Atletizm 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda milli atlet Rabiye Çiçek, üçüncü oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; taf.org.tr
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Milli ciritçi Rabiye Çiçek bronz madalya kazanmayı başardı!
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22 Temmuz 2024 23:36
Slovakya'da düzenlenen Atletizm 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda milli atlet Rabiye Çiçek, üçüncü oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Branska Bystrica şehrinde yapılan şampiyonada mücadele eden Rabiye Çiçek, cirit atma branşında 54.52 (PB) atarak bronz madalya kazandı.

Federasyon, sporcunun başarısından dolayı ENKA Spor Kulübünü, antrenörü Mustafa Karaduman'ı ve genç sporcuyu tebrik etti.

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