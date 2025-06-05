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Milli cimnastikçi Adem Asil'in hedefi olimpiyat madalyası

Olimpiyat madalyasını kariyerinin zirvesi olarak gören Adem Asil, gelecekteki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 05 Haziran 2025 12:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli cimnastikçi Adem Asil'in hedefi olimpiyat madalyası
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Milli cimnastikçi Adem Asil, "Benim bir olimpiyat madalyası eksiğim var, bunu almadan kariyerimi bitirmek istemiyorum." dedi.

Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası bireysel genel tasnif ve halka aletinde altın madalya kazanan Asil ile Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin, Şavkar Cimnastik Spor Kulübünü ziyaret etti.

Kulübün girişinde bandoyla karşılanan Asil, daha sonra minik cimnastikçilerle bir araya geldi.


Açıklamalarda bulunan Asil, madalya için hep çok çalıştığını söyledi.

Çalışarak her şeyin olacağına inandığını aktaran Asil, "Her zaman elimden geleni yapıyorum. Benim her zaman hedefim tabii ki ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Benim bir olimpiyat madalyası eksiğim var, bunu almadan kariyerimi bitirmek istemiyorum. Ama neden olimpiyattan önce bir Avrupa ve dünya şampiyonlukları da olmasın. Asıl hedefim 2028'de madalya almak." dedi.

Zaman zaman küçük cimnastikçilerle buluştuğunu dile getiren Asil, genç sporcuların daha iyilerini yapacağına inandığını vurguladı.

 -"PES ETMEMENİZ GEREKİYOR"

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin de Adem'in çalışmasının karşılığını aldığını söyledi.

Sporcuların başarısında aile, antrenör ve kulüplerin etkisinin çok önemli olduğunu kaydeden Göktekin, şöyle konuştu:

"Adem antrenman bittikten sonra ayağındaki ağrıların gitmesi için buz dolu kovalara giriyordu. Belki sizin 2 dakika elinizi sokamayacağınız buz dolu küvetlerin içerisine girip o antrenmandan sonraki ağrılarını gitmesi için çok uğraştı. Evine gidip zamanında uyuması önemli çünkü ertesi gün yine yorucu bir antrenman onu bekliyor oluyor. Onun için eğer başarılı bir sporcu olmayı hedeflediyseniz hiçbir zaman pes etmemeniz gerekiyor."


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