Milli boksörler, Bulgaristan'da 12 madalya kazandı

Bulgaristan'da düzenlenen 76. Strandja Uluslararası Boks Turnuvası'nda milli boksörler, 12 madalya kazanma başarısını gösterdi.



Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Sofya'da düzenlenen organizasyona kadınlarda 19, erkeklerde 1 sporcuyla katılan milli takımın, 2 altın, 1 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 12 madalya kazandığı belirtildi.



Kadınlarda 54 kilooda Nilay Yaren Çam'ın, erkeklerde ise 51 kiloda Samet Gümüş'ün altın madalya aldığı ifade edildi.



Kadınlarda 66 kiloda Berfin Kabak'ın gümüş, 48 kiloda Rabia Topuz, 50 kiloda Filiz Işık, 57 kiloda Ece Asude Ediz, 57 kiloda Pınar Benek, 60 kiloda Evin Erginoğuz, 63 kiloda Berfin Polat, 70 kiloda Nilay Koçyiğit, 81 kiloda Rabia Yüceer ve +81 kiloda Şeyma Düztaş'ın ise bronz madalya aldığı kaydedildi.



