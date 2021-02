Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu: 'Fenerbahçe'de bitirmek istiyorum'

Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi Fenerbahçeli milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyat madalyası kazanma hayalinin kendisini duygulandırdığını söyledi.



Buse Naz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kariyerinin en iyi dönemlerini Fenerbahçe'de yaşadığını belirtti.



Sarı-lacivertli camianın sporcularına mental anlamda büyük destek verdiğini aktaran Buse Naz, "Fenerbahçe ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Başkanımız Ali Koç ile her sohbet ettiğimizde benden büyük başarılar beklediğinin farkında oluyorum. Bu beni ayrıca gururlandırıyor. Şu an bulunduğum konumu yakından takip ettiğini, benden olimpiyat vizesi beklediğini belli ediyor ve bundan dolayı çok memnunum." ifadelerini kullandı.



24 yaşındaki milli sporcu, sarı-lacivertli yönetimin, sadece boksu değil tüm amatör branşları yakından takip etmesinin kendilerini çok gururlandırdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Bu durum beni çok mutlu ediyor. Olimpiyata giden ve orada altın madalya kazanan ilk kadın takımında olmayı çok istiyorum ama o madalyayı Fenerbahçe'ye getirmeyi de bir o kadar istiyorum. Bir sporcu fabrikası, spor üssü olarak gördüğüm Dereağzı'nda antrenman yaparken etrafa bakıyorum ve duygulanıyorum. O tesise olimpiyat madalyamı almış şekilde gelmiş olmayı hayal etmek bile beni çok duygulandırıyor, umarım bunu yaşatacağım."



- "Fenerbahçe'de aile havası var"



Buse Naz Çakıroğlu, Fenerbahçe'nin tüm branşlarıyla bir aile gibi olduğunu söyledi.



Yöneticilerin tüm sporcularla birebir ilgilendiğini anlatan Buse Naz, sarı-lacivertli camiaya katıldığı günden itibaren hiç yalnızlık hissetmediğinin altını çizdi.



Fenerbahçe'de aile ortamının başarıdan bağımsız ilerlediğini vurgulayan milli boksör, "Fenerbahçe bir takım, bir kurumdan öte aile gibi. Kendimi ilk geldiğim zamanda da şu anda da hiç yabancı hissetmedim. Bu başarı ve gelişim için çok önemli. Bu, bütün başarıları elde etmeden önce de böyleydi, şu anda da böyle. Yöneticilerimiz ile diyaloğumuz çok yakın. Yönetim Kurulu Üyemiz Kemal Danabaş, başkanımız her zaman yanımızdalar. Kemal beyi çok seviyorum, en ufak konuda bile bizimle çok ilgileniyor. O benim için çok değerli biri. Aynı şekilde Simla Hanım (Türker Bayazıt) ve Burak (Kızılhan) Bey de öyle. Sürekli konuşuyoruz. Gerçekten yönetici sporcu mesafesinde değiller, tamamen aile ortamı var." değerlendirmesinde bulundu.



- "Meslek hayatımı Fenerbahçe'de sürdürmek istiyorum"



Olimpiyat hedefi olduğunu, kota almak için mücadele ettiğini, bu yolda Fenerbahçe'nin her zaman yanında olduğunu vurgulayan Buse Naz Çakıroğlu, kariyerini noktaladıktan sonra da Fenerbahçe'ye hizmet etmek istediğini belirtti.



Sporculuk hayatında önünde uzun yıllar bulunduğunu ve bunu başarılarla süslemek istediğini anlatan genç boksör, spor kariyerini de sarı-lacivertlilerde sonlandırma hayalini kurduğunu dile getirdi.



Fenerbahçe'den hiçbir zaman ayrılmak istemediğini ifade eden Buse Naz, "Sporu bıraksam da Fenerbahçe ile gönül bağım her zaman devam edecek. En güzel başarıları burada elde ettim ve çok iyi insanlarla tanıştım. Spor kariyerimi de burada noktalamak istiyorum. Fenerbahçe'de başladı ve burada bitsin istiyorum, umarım da böyle olacak. Sonuç ne olursa olsun buradan ayrılmayacağım diye düşünüyorum. Spor hayatımı sonlandırsam da meslek hayatı burada devam etsin istiyorum." diye konuştu.



Fenerbahçe'deki kadın sporcuların önünde Eda Erdem Dündar gibi örneklerin de bulunduğunu anlatan Buse Naz, şunları kaydetti:



"Fenerbahçe ailesinde güzel bir kariyer planlıyorum. İnşallah önümdeki en az 2 olimpiyatta da Türkiye'yi ve Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil ettikten sonra kulüpte önemli bir yerde bulunmak isterim. Bu kulüp Türkiye'de spora hizmet eden en önemli marka, en büyük spor kulübü. Fenerbahçe aynı zamanda kadınlar ve kız çocukları için yaptığı çalışmalarla, farkındalık kampanyalarıyla da gurur duyulası bir kulüp. Bu çalışmaların bir parçası olmaktan, kadınlar ve kız çocukları için ortaya koyulan emekleri görmekten çok mutluyum. Ben de kulübüm için faydalı olmayı, Fenerbahçe'ye gönül veren herkes için iyi şeyler yapmayı isterim. Sporcuyken de sporu bıraktıktan sonra da Fenerbahçe'ye gönül bağım her zaman devam edecek."



Sarı-lacivertli taraftarların desteğine de değinen Buse Naz Çakıroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Fenerbahçe taraftarının desteğini de her zaman en yakın şekilde hissediyorum. Taraftarlarımız her zaman bana destek oluyor. Bu camiaya başarılar armağan etmek için ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. İnşallah olimpiyat kotasını alıp Tokyo'da ülkemi ve kulübümü en güzel şekilde temsil edip bu başarıları Fenerbahçe'me ve bu büyük camiaya armağan edeceğim."