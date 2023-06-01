Milli atletler, Fransa'da Avrupa Kupası'na katılacak

Milli atletler, Fransa'da 3 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek 10 bin metre Avrupa Kupası'nda yarışacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli atletler, Fransa'da Avrupa Kupası'na katılacak
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01 Haziran 2023 16:51
Milli atletler, Fransa'da 3 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek 10 bin metre Avrupa Kupası'nda mücadele edecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'daki Pace kasabasında gerçekleşecek yarışta yer alacak 6 milli sporcu, bu ülkeye gitti.

Milli takım adına Avrupa Kupası'nda kadınlarda Fatma Karasu, Bahar Atalay ve Yayla Kılıç Gönen, erkeklerde ise Ramazan Özdemir, Sezgin Ataç ve Ömer Amaçtan yer alacak.

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