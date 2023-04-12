Milli atıcılar, Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda yarışacak

Peru'da 13 Nisan Perşembe günü başlayacak Milli atıcılar, Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli atıcılar, Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda yarışacak
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12 Nisan 2023 14:37
Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası 13 Nisan Perşembe günü Peru'da başlayacak.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Lima'da gerçekleştirilecek organizasyona 6 milli sporcu katılacak.

Milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan, Yusuf Dikeç, İsmail Keleş, Buğra Selimzade, Ömer Akgün ve Mert Nalbant, organizasyonda mücadele edecek.

Dünya Kupası, 19 Nisan Çarşamba günü sona erecek.

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