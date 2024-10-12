Milli ara sonrası farklı Trabzonspor

Trabzonspor'un özellikle saha içindeki kırılganlığını ve temposuz oyununu değiştirmeye çalışan tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş, lige verilen arada yoğun mesai harcıyor.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde günde çift antrenman gerçekleşirken, fiziksel olarak yüklemeler yapılıyor. Kafasındaki oyun anlayışını takıma aşılamaya çalışan Güneş, diğer yandan hem bireysel hem de gruplar halinde toplantılar düzenliyor.
SAKATLAR DÖNÜYOR
Takımın mevcut potansiyelinin çok altında olduğunu düşünen Şenol hoca, mental açıdan oyuncuları toparlamaya çalışıyor. Güneş'in "Buradan çıkmanın tek yolu kazanmak. Milli ara sonrası zor geçecek. Güçlük derecesi yüksek maçlara çıkacağız. Fakat tek tek bakacağız. Maç maç gideceğiz. Artık reaksiyon gösterme zamanı. Bu takımın kalitesine ve yapabileceklerine güveniyorum. Çok çalışacağız, çok mücadele edeceğiz ve asla pes etmeyeceğiz" dediği öğrenildi. Ozan Tufan, Umut Bozok, Cihan Çanak, Batagov gibi sakat oyuncuların da yavaş yavaş takıma katılması, teknik heyetin elini güçlendiriyor.
MUHAMMED CHAM HIRS YAPTI
Trabzonspor'un transferi için yaklaşık 4 ay uğraştığı ve 4 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Muhammed Cham, henüz beklentileri karşılayabilmiş değil. Yaz boyunca eski kulübü Clermont'ta kadro dışı olan ve kamp süreci geçirmeyen 24 yaşındaki yıldız, milli arada en çok çalışan isimlerden. Fiziksel açıdan eksiğini kapatmaya çalışan Cham, Başakşehir maçıyla birlikte çok farklı bir performans izlettirmek istiyor. Antrenmanlardaki hırsıyla dikkat çeken Avusturyalı 10 numara, teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne girmeye çalışıyor.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde günde çift antrenman gerçekleşirken, fiziksel olarak yüklemeler yapılıyor. Kafasındaki oyun anlayışını takıma aşılamaya çalışan Güneş, diğer yandan hem bireysel hem de gruplar halinde toplantılar düzenliyor.
SAKATLAR DÖNÜYOR
Takımın mevcut potansiyelinin çok altında olduğunu düşünen Şenol hoca, mental açıdan oyuncuları toparlamaya çalışıyor. Güneş'in "Buradan çıkmanın tek yolu kazanmak. Milli ara sonrası zor geçecek. Güçlük derecesi yüksek maçlara çıkacağız. Fakat tek tek bakacağız. Maç maç gideceğiz. Artık reaksiyon gösterme zamanı. Bu takımın kalitesine ve yapabileceklerine güveniyorum. Çok çalışacağız, çok mücadele edeceğiz ve asla pes etmeyeceğiz" dediği öğrenildi. Ozan Tufan, Umut Bozok, Cihan Çanak, Batagov gibi sakat oyuncuların da yavaş yavaş takıma katılması, teknik heyetin elini güçlendiriyor.
MUHAMMED CHAM HIRS YAPTI
Trabzonspor'un transferi için yaklaşık 4 ay uğraştığı ve 4 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Muhammed Cham, henüz beklentileri karşılayabilmiş değil. Yaz boyunca eski kulübü Clermont'ta kadro dışı olan ve kamp süreci geçirmeyen 24 yaşındaki yıldız, milli arada en çok çalışan isimlerden. Fiziksel açıdan eksiğini kapatmaya çalışan Cham, Başakşehir maçıyla birlikte çok farklı bir performans izlettirmek istiyor. Antrenmanlardaki hırsıyla dikkat çeken Avusturyalı 10 numara, teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne girmeye çalışıyor.