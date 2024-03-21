Milli ara, Fenerbahçe'ye ilaç gibi gelecek

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan futbolcuların, milli ara sonrasında dönmesi bekleniyor.
Sarı-lacivertli takımda Çağlar Söyüncü'nün takıma dönmesi bekleniyor. Joshua King'in ise bir süre daha takımdan uzak kalacağı öğrenildi.
Öte yandan iyileşmelerinin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan ancak henüz tam olarak hazır olmadığı gerekçesiyle Trabzon deplasmanında kadroda yer almayan Leonardo Bonucci ve Rodrigo Becao da ekstra çalışacak, açık kapatacak.
KARTAL'IN ELİ GÜÇLENECEK
Tam kadro olunması durumunda Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da zorlu maçlarda eli güçlenecek.
Sarı-lacivertli takımda Çağlar Söyüncü'nün takıma dönmesi bekleniyor. Joshua King'in ise bir süre daha takımdan uzak kalacağı öğrenildi.
Öte yandan iyileşmelerinin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan ancak henüz tam olarak hazır olmadığı gerekçesiyle Trabzon deplasmanında kadroda yer almayan Leonardo Bonucci ve Rodrigo Becao da ekstra çalışacak, açık kapatacak.
KARTAL'IN ELİ GÜÇLENECEK
Tam kadro olunması durumunda Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da zorlu maçlarda eli güçlenecek.