12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-4
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
2-1
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
4-0
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
2-1
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
3-1
12 Ekim
Litvanya-Polonya
0-2
12 Ekim
Romanya-Avusturya
1-0
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
3-0
12 Ekim
Zambia-Niger
0-1
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
2-3
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
3-1
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
1-0
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
1-0
12 Ekim
Mali-Madagaskar
4-1

Milli aerobik cimnastikçiler, 3 madalya elde etti

Aerobik Cimnastik Filibe Kupası'nda milli sporcular 2 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

calendar 13 Ekim 2025 00:24
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Milli aerobik cimnastikçiler, 3 madalya elde etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Aerobik Cimnastik Filibe Kupası'na katılan milli sporcular, 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.
 
Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenen organizasyon final mücadeleleriyle sona erdi.
 
Ayşe Begüm Onbaşı, 18 yaş üstü tek kadınlar kategorisinde topladığı 19.750 puanla şampiyon oldu.
 
18 yaş üstü çiftler kategorisinde de yarışan Ayşe Begüm, Can Derviş ile beraber 18.900 puana ulaşarak gümüş madalya aldı.
 
Arın Pekönür ve Eylül Naz Aygör ise 15-17 yaş çiftler kategorisinde 18.250 puanla altın madalyaya uzandı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.