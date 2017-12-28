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Milano derbisinde Milan, yarı final biletini kaptı!

İtalya Kupası çeyrek finalinde Inter'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden Milan, kupada yarı finale yükseldi.

Kaynak: Sporx.com
Milano derbisinde Milan, yarı final biletini kaptı!
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28 Aralık 2017 01:21
İtalya Kupası'nda çeyrek finalde Milan ile Inter karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Mücadelenin 73. dakikasında Hakan Çalhanoğlu, Manuel Locatelli'nin yerine oyuna dahil oldu. Maçın normal süresinde gol olmadı ve uzatma bölümlerine geçildi.

Dakikalar 104'ü gösterdiğinde sahneye Patrick Cutrone çıktı ve Milan'a turu getiren golü kaydetti. Golün asistii yapan isim ise Suso oldu.

Bu sonuçla birlikte Milan, Inter'i eleyerek İtalya Kupası'nda yarı finale yükselen taraf oldu.



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