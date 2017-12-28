İtalya Kupası'nda çeyrek finaldeilekarşı karşıya geldi.Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.Mücadelenin 73. dakikasında Hakan Çalhanoğlu, Manuel Locatelli'nin yerine oyuna dahil oldu. Maçın normal süresinde gol olmadı ve uzatma bölümlerine geçildi.Dakikalar 104'ü gösterdiğinde sahneye Patrick Cutrone çıktı ve Milan'a turu getiren golü kaydetti. Golün asistii yapan isim ise Suso oldu.Bu sonuçla birlikte Milan, Inter'i eleyerek İtalya Kupası'nda yarı finale yükselen taraf oldu.