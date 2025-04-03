İtalya Kupası Yarı Final ilk maçında Milan ile Inter karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Ev sahibi Milan, 47. dakikada Tammy Abraham'ın golüyle öne geçti. Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle skora dengeyi getirdi.
İki takım arasındaki rövanş maçı 23 Nisan'da yine aynı stadyumda oynanacak.
Finale yükselen taraf Bologna - Empoli eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Ev sahibi Milan, 47. dakikada Tammy Abraham'ın golüyle öne geçti. Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle skora dengeyi getirdi.
İki takım arasındaki rövanş maçı 23 Nisan'da yine aynı stadyumda oynanacak.
Finale yükselen taraf Bologna - Empoli eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Hakan Çalhanoğlu, Milan ağlarına füze gönderdi! pic.twitter.com/f0JiHrVZrO
— Sporxtv (@sporxtv) April 2, 2025