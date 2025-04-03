Milano derbisinde Hakan Çalhanoğlu füzesi!

Milan ile Inter arasındaki İtalya Kupası yarı final ilk maçı 1-1 sona erdi. Hakan Çalhanoğlu'nun golü Inter'e beraberliği getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Milano derbisinde Hakan Çalhanoğlu füzesi!
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03 Nisan 2025 00:17
İtalya Kupası Yarı Final ilk maçında Milan ile Inter karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Ev sahibi Milan, 47. dakikada Tammy Abraham'ın golüyle öne geçti. Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle skora dengeyi getirdi.

İki takım arasındaki rövanş maçı 23 Nisan'da yine aynı stadyumda oynanacak.

Finale yükselen taraf Bologna - Empoli eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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