ABD'li milyarder Paul Singer'ın sahibi olduğu Elliot Management yatırım fonu, Serie A'nın köklü ekiplerinden AC Milan'ı satın aldı.Eski sahibi Li Yonghong yönetimi altında 32 milyon Euro borcu olan ve bu borcu bir türlü ödeyememesi sebebiyle Avrupa kupalarına katılamayan Milan, yeni sahibi olan Amerikan şirketi altında finansal yapılandırmaya gidecek.Elliot Management şirketi, kulübün borçlarını kapamak ve finansal dengeyi sağlamak için ilk etapta İtalyan kulübüne 50 milyon Euro enjekte edecek. Aynı Amerikan yatırım fonu geçtiğimiz yıl, Çinli iş adamı Yonghong Li'nin, takımın 30 yıldır sahibi olan Berlusconi'den satın alışını finanse etmekte yardımcı olmuştu.Elliot Management şirketi, AC Milan'ı satın almasının ardından yaptığı açıklamada, "Finansal destek ve güvenilirlik, sahada başarı ve taraftarın mutluluğu için çok önemli. Bizim öncelikli hedefimiz UEFA Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde takımın sürdürülebilir bir işletim modeline sahip olması ve AC Milan'ı uzun vadede sürekli başarılı bir takım yapmak. Biz bu kulübü hak ettiği eski konumuna getirip tekrardan Avrupa futbolunun en önemli kulüplerinden biri yapmak istiyoruz." ifadeleerini kullandı.