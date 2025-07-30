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Milan Skriniar, İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın transferi için PSG ile 10 milyon euro karşılığında anlaştı. Skriniar, imza için İstanbul'a geldi.

calendar 30 Temmuz 2025 15:05 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2025 20:25
Fotoğraf: AA
Milan Skriniar, İstanbul'a geldi!
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Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar, İstanbul'a geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen 30 yaşındaki futbolcuyu sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.

Pasaport işlemlerinin ardından kendisini bekleyen araca binen Milan Skriniar, Fenerbahçe-Lazio müsabakasını takip etmek üzere Chobani Stadı'na hareket etti.


Milan Skriniar'ın İstanbul'a geldiği anlar, stadyumda da canlı yayınlandı.

Fenerbahçe-Lazio karşılaşmasını izlemek için stadyuma gelen taraftarlar, skorborddaki görüntülerin ardından Skriniar lehine tezahüratta bulundu.

10 MİLYON EURO ÖDENECEK

L'Equipe'te yer alan haberde, Fenerbahçe'nin Skriniar için PSG'ye 10 milyon Euro ödeyeceği bildirildi. 

PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar, 23 maçta görev yaptı. Bu süreçte 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. 

 
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