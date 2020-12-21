Milan şampiyonluk istiyor: Luka Jovic planı

AC Milan, yıllar sonra yeniden Serie A'da şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak görülüyor. Juventus saltanatına son vermek isteyen kulüp, Ocak transfer dönemi planını hazırladı.



Kırmızı-Siyahlılar'da forvet ve orta saha mevkilerine transfer için harekete geçildi.



IBRA'NIN YEDEĞİ OLACAK



Serie A'da tam gaz devam eden Milan, Luka Jovic, Doniella Malena, Arkadiusz Milik ve Fernando Llorente'den birisini transfer etmek istiyor. Jovic'e öncelik verilirken, Milan alacağı oyuncuyu Ibrahimovic'i yedekleyebilecek bir olarak düşünüyor.



Orta sahaya takviye planı da yapan Milano ekibi, Lille'den Boubacari Soumare ve Fulham'dan Andre Frank Zambo Angissa'yı listesine aldı.



Serie A'da 13 hafta sonunda lider durumda olan Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Milan, henüz yenilgi yüzü görmedi.



