Milan sahasında zorlanmadan kazandı

İtalya Serie A karşılaşmasında Milan evinde konuk ettiği Frosinone'yi 3-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Milan sahasında zorlanmadan kazandı
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03 Aralık 2023 00:38
İtalya Serie A, 14. hafta karşılaşmasında Milan sahasında ağırladığı Frosinone'yi 3-1 mağlup etti.

Milan'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Luka Jovic, 50. dakikada Christian Pulusic ve 74. dakikada Fikayo Tomori, Frosinone'nin golünü ise Marco Brescianini 82. dakikada kaydetti.

Milan aldığı bu galibiyetle puanını 29'a çıkardı ve şampiyonluk yarışına tutundu. Frosinone ise 18 puanda kaldı.

Milan bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Atalanta'ya konuk olurken, Frosinone sahasında Torino'yu konuk edecek.

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