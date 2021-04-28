Milan, Orkun Kökçü için ilk görüşmeyi gerçekleştirdi

Feyenoord forması giyen milli oyuncumuz Orkun Kökçü için Serie A ekiplerinden Milan resmi temaslara başladı. Sky Italia'nın haberine göre, Milan Orkun Kökçü'nün babası ve menajeriyle gün içinde bir görüşme gerçekleştirdi.Yapılan ilk görüşmede oyuncunun geleceğiyle ilgili planların masaya yatırıldığı ve Milan'ın da duruma göre teklif yapmayı düşüneceği belirtildi.*Orkun Kökçü'nün babası ve menajeriMilan'da oynayan bir diğer milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, Çalhanoğlu'nun yerine Orkun Kökçü gelecek söylentilerini de ortaya çıkardı.20 yaşındaki Orkun Kökçü'nün peşinde Milan ile birlikte Serie A'dan Inter ve Roma, Ligue 1'den Lyon ve Premier Lig'den Arsenal ile Tottenham yer alıyor.Orkun Kökçü bu sezon Feyenoord'da 25 maça çıktı ve 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.